"Укрзализныця" получила нового руководителя: кого утвердил Кабмин

Сегодня, 21 марта, правительство назначило нового главу "Укрзализныци" - им стал Евгений Лященко, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит распоряжение Кабинета министров Украины.

По решению правительства, полномочия бывшего председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Александра Камышина досрочно прекратили.

Уволив его с занимаемой должности в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Вместо этого Кабмин назначил председателем правления "Укрзализныци" Лященко.

"Назначить с 23 марта 2023 г. председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года" , - говорится в распоряжении.

Напомним, вчера комитеты Верховной Рады приняли кандидатуры потенциальных глав двух министерств.