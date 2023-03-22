Разведка Британии: наступление РФ под Бахмутом начинает ослабевать
Британская разведка предполагает, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 22 марта, сообщает Европейская правда.
Разведка отмечает, что в последние дни украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.
"Бои продолжаются вокруг центра города, украинские защитники остаются под угрозой из-за окружения с севера и юга. Впрочем, есть реалистичная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имел - частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта", - отмечают в обзоре.