Разведка Британии: наступление РФ под Бахмутом начинает ослабевать

Британская разведка предполагает, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной.﻿ Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 22 марта, сообщает Европейская правда.

Разведка отмечает, что в последние дни украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.