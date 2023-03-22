Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов

Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов
Фото: Pixabay

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, сообщает UBR.

В частности, в перечень НКЦБФР попали:

  • Askanti Group;
  • EXStocks FINS;
  • InstaTrade;
  • Sky_Capital;
  • ImportCapital.

С полным списком сомнительных проектов можно ознакомиться на официальном сайте Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в разделе "Защита прав инвесторов".

Инвесторы могут самостоятельно проанализировать проект на предмет фиктивности, если его нет в перечне регулятора. Для этого нужно руководствоваться "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта".

Также о фиктивных действиях на финансовом рынке нужно сообщить НКЦБФР.

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