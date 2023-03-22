Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, сообщает UBR.
В частности, в перечень НКЦБФР попали:
- Askanti Group;
- EXStocks FINS;
- InstaTrade;
- Sky_Capital;
- ImportCapital.
С полным списком сомнительных проектов можно ознакомиться на официальном сайте Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в разделе "Защита прав инвесторов".
Инвесторы могут самостоятельно проанализировать проект на предмет фиктивности, если его нет в перечне регулятора. Для этого нужно руководствоваться "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта".
Также о фиктивных действиях на финансовом рынке нужно сообщить НКЦБФР.