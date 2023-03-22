РФ может провести еще одно наступление в ближайшие недели – Кирби

США ожидают, что ближайшие недели войны будут критическими, поскольку Россия попробует снова наступать, и возможно, на разных направлениях.﻿﻿ Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Украинская правда.

"Кирби сказал, что ближайшие недели будут "критическими" в войне, и США ожидают, что президент России Владимир Путин "попытается провести еще одно наступление, и, возможно, на разных направлениях" , - сообщает CNN.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому" , - заявил Кирби.

Он также добавил, что США хотят быть уверенными, что Украина сможет не только защищаться, но "проводить собственные наступательные операции в то время и в том месте, в том размере и в том масштабе, который они выберут".

Поэтому, по словам Кирби, США сейчас проводят подготовку украинских сил, поэтому Украина наращивает подготовку по таким вещам, как система ПВО "Пэтриот".