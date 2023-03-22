В Киеве сокращают комендантский час: как будет работать транспорт
В связи с сокращением комендантского часа в Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет КГГА.
"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он будет длиться с нуля часов до пяти часов утра каждый день. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Таким образом с 26 марта:
- наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
- метрополитен - с 06:00 до 23:00;
- фуникулер - с 07:00 до 22:00.