В Киеве сокращают комендантский час: как будет работать транспорт

В связи с сокращением комендантского часа в Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет КГГА.

"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он будет длиться с нуля часов до пяти часов утра каждый день. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час" , - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Таким образом с 26 марта: