Президент Литвы готовит новый пакет военной помощи Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине, который балтийская страна передаст в ближайшие месяцы, сообщает Европейская правда.

Об этом литовский президент написал в Twitter.

Науседа отметил, что поддержка Украины имеет решающее значение. Он детализировал, какую военную помощь планирует предоставить Литва.

"В ближайшие месяцы Литва пришлет противодронное оборудование, оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать поощрять союзников также активизировать свои усилия" , - отметил Науседа.

По его словам, общая поддержка Украины уже составляет более 1,2% литовского ВВП.

Support to Ukraine is crucial.In upcoming months, Lithuania will send anti-drones, weapons, ammunition, provide military training & will continue inviting the allies to boost up their efforts too. So far ???????? support to ???????? accounts for more than 1.2% of our GDP. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 22, 2023

Как сообщалось, на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 млн евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

В 2023 году литовская сторона планирует подготовить 1600 солдат Вооруженных сил Украины. Литовские тренеры обучают украинцев как в Литве, так и в рамках тренировочной миссии ЕС и международных инициатив, таких как британский Interflex.

Напомним, что в начале февраля Литва анонсировала предоставление Украине 36 шведских противодронных пушек L-70. Их первая партия и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.