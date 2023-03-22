Президент Литвы готовит новый пакет военной помощи Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине, который балтийская страна передаст в ближайшие месяцы, сообщает Европейская правда.
Об этом литовский президент написал в Twitter.
Науседа отметил, что поддержка Украины имеет решающее значение. Он детализировал, какую военную помощь планирует предоставить Литва.
"В ближайшие месяцы Литва пришлет противодронное оборудование, оружие, боеприпасы, обеспечит военную подготовку и будет продолжать поощрять союзников также активизировать свои усилия", - отметил Науседа.
По его словам, общая поддержка Украины уже составляет более 1,2% литовского ВВП.
Как сообщалось, на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 млн евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.
В 2023 году литовская сторона планирует подготовить 1600 солдат Вооруженных сил Украины. Литовские тренеры обучают украинцев как в Литве, так и в рамках тренировочной миссии ЕС и международных инициатив, таких как британский Interflex.
Напомним, что в начале февраля Литва анонсировала предоставление Украине 36 шведских противодронных пушек L-70. Их первая партия и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.