В Кабмине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе

Кабмин инициировал разработку стратегии для создания новых пунктов пропуска на западной границе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, сегодня, 22 марта, прошло совещание с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой. Одной из тем обсуждений стали новые шаги для улучшения логистики.

"Дал задачу таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе. Рассматриваем также и модернизацию имеющихся пунктов вместе с подъездными путями" , - отметил глава Кабмина.

По его словам, это позволит не только ускорить пересечение границы, но и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз и увеличению товарооборота со странами Евросоюза.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Молдова подписали протокол о введении совместного контроля на железнодорожном маршруте в порты на Дунае.

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