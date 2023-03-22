Блинкен: Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать Гааге

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что европейские государства-подписанты Римского статута должны выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина и выдать его Международному уголовному суду, сообщает Европейская правда.

Об этом Блинкен сказал в среду на слушаниях комитета по вопросам бюджетных ассигнований Сената США.

"Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного - ред.) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства" , - ответил госсекретарь на вопрос, должны ли в Европе задержать Путина, если бы он туда решил поехать.

Он в то же время ответил уклончиво на вопрос, ждала бы та же участь российского президента, если бы тот приехал в США.

"Не могу говорить наперед, потому что, очевидно, надо рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать" , - отметил Блинкен, добавив, что Путин вряд ли планирует приехать в США в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.