Зеленский провел совещание по ситуации в Харьковской области

В среду, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков провел совещание по ситуации в области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы государства.

В частности, на совещании обсудили восстановление деоккупированных территорий региона, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям.

"Заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ "Харьков". Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией" , - написал Зеленский.

Президент также передал Харьковскому мэру Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины".

"Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства" , - подчеркнул президент.

Напомним, в среду, 22 марта, президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел координационное совещание . Были обсуждены вопросы социально-экономической и актуальной ситуации безопасности в регионе.