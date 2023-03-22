Столтенберг не исключил, что страны члены пришлют Украине западные истребители
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что союзники решатся на отправку Украине западных истребителей, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в интервью Guardian.
Глава НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и пришлют Украине F-16 или другие западные самолеты, после эмоционального призыва президента Владимира Зеленского по "крыльям для свободы" в феврале.
"Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства, "не было принято никаких решений по F-16".
В этом месяце Польша и Словакия согласились предоставить 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов невелико.
В среду стало известно, что во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000.
В последнее время Франция постепенно отказывается от Mirage в пользу Rafale, однако модификация Mirage 2000-C считается довольно неплохим самолетом, который после дополнительного ремонта можно продать заинтересованным странам.
Ранее американские СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.