Ракетный удар по Запорожью: спасательная операция завершена

Спасатели завершили работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Запорожье: спасательная операция завершена. Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках" , — сообщил он.

По данным Клименко, в результате ракетной атаки пострадали 34 человека. 29 были госпитализированы, из них трое детей. Один человек скончался в больнице.

Напомним, российские войска днем 22 марта обстреляли Запорожье, попав в две девятиэтажки и Хортицу. В областной администрации заявили, что возле пострадавших домов нет военных целей. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания в многоэтажку.

Офис генпрокурора сообщает, что по их данным, около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. В Воздушных силах уточнили, что Россия нанесла удар по Запорожью из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".