ОВА: Российские войска обстреляли четыре общины в Сумской области

В среду, 22 марта, россияне осуществили обстрелы по территориям четырех общин в Сумской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит информация Сумской ОВА в Telegram.

Так, оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство типа ВОГ на территорию Краснопольской общины.

При этом Юнаковская и Эсманская общины пострадали от минометных обстрелов.

Кроме того, по территории Белопольской общине россияне сбросили 11 мин.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области" , - говорится в сообщении.

По сообщениям военных, пока оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая.

"Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено" , - говорится в сообщении.

Напомним, вчера военные РФ обстреляли семь общин Сумской области.