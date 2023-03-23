ISW: РФ замедляет наступление на Бахмут, зато активизировалась в Авдеевке

Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, зато российские войска, вероятно, пытаются начать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Эксперты института отметили, что 21 и 22 марта российские войска осуществили дополнительные незначительные продвижения на юге Бахмута, а украинские силы провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.

Отмечается, что украинский Генеральный штаб сообщил 22 марта, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается. Ранее украинские официальные лица сообщали о меньшем количестве боевых столкновений в самом городе за последние дни.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что российские и украинские силы продолжают отдавать приоритет операциям вокруг Бахмута, а также, что российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на многих разных направлениях.

При этом министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы, вероятно, теряют темпы наступления в районе Бахмута, поскольку Министерство обороны РФ передислоцирует подразделения на другие направления.

"Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось" , – говорится в отчете ISW.

В институте отметили, что российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ранее заявляли, что их перебрасывают в район Угледара для проведения штурмовых действий, однако 21 марта один из российских военных блогеров сообщил, что подразделения 136-й мотострелковой бригады действуют на авдеевском направлении.

"Эта очевидная смена дислокации, если она не является результатом российского искажения фактов, вероятно, указывает на то, что российские войска выбрали в качестве приоритета активизацию операций вокруг Авдеевки, а не возобновление наступления на Угледар" , – считают аналитики института.

В ISW подчеркнули, что 19 марта спикер Сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска начали усиливать обстрелы в районе Авдеевки.

"Похоже, что российские войска стягивают больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы продвижения, хотя 22 марта не было подтверждено никаких российских наступательных действий в этом районе" , – заявили в институте.

ISW продолжает считать, что продвижение российских войск может заставить украинские войска отступить из Бахмута и/или Авдеевки, однако пока такая перспектива не выглядит вероятной.