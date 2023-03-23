Медведев: РФ начала войну, потому что Украина - это часть России

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским пропагандистам соврал, что Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну, сообщает Украинская правда.

"Мало того, Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах" , - заявил экс-президент России.

Далее Медведев начал врать о том, что территория Украины всегда относилась к Российской империи. По его словам, на большей части украинской территории исконно жило русское население, которое было в составе "большой России, а не малой России".

Медведев также говорит, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели "степень решимости" России начать войну в Украине, и поэтому вроде бы они "просчитались".