В Кабмине разрабатывают стратегию возвращения военных к гражданской жизни

Кабинет министров разрабатывает концепцию возвращения военных к гражданской жизни. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.﻿ Об этом, со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Концепцию возвращения военнослужащих к гражданской жизни обсудили в правительстве на совещании по реализации ветеранской политики" , - отметил он.

По словам премьера, стратегия будет включать:

обеспечение экономической свободы;

обеспечение жильем;

соцпомощь и адаптация;

образовательные услуги;

медицинские услуги.

Над разработкой стратегии работают Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздрав и Минобразования.