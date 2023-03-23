В Кабмине разрабатывают стратегию возвращения военных к гражданской жизни
Кабинет министров разрабатывает концепцию возвращения военных к гражданской жизни. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку. Об этом, со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Концепцию возвращения военнослужащих к гражданской жизни обсудили в правительстве на совещании по реализации ветеранской политики", - отметил он.
По словам премьера, стратегия будет включать:
- обеспечение экономической свободы;
- обеспечение жильем;
- соцпомощь и адаптация;
- образовательные услуги;
- медицинские услуги.
Над разработкой стратегии работают Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздрав и Минобразования.
"Дал задачу министерствам ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации в гражданской жизни наших военных", - добавил Шмыгаль.