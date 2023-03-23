ГУР: РФ не способна вести большое наступление на 2-3 направлениях

Российская армия не способна одновременно вести большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях: пытается выйти на границы Луганской и Донецкой областей, но и это не выходит﻿. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Деловая столица.

По его словам, большое российское наступление – это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей.

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна — выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют возможности проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции. Наши защитники отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта" , — сказал Скибицкий.

По его мнению, россияне рассчитывали, что у них будет "стремительный успех на каком-то направлении, и они начнут его развивать", но этого успеха нет.

"Военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть, мы знаем их планы. А Генеральный штаб ВСУ планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий" , — заявил Сырский.

Тем не менее, отметил он, оккупационные войска готовятся, проводят разведку и пытаются определить слабые места Сил обороны.