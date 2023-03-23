Как украинцы относятся к предыдущим президентам - опрос

К предыдущим президентам Украины граждане относятся по-разному: часть воспринимают их положительно, часть - отрицательно. Лучше отношение к президентам, занимавшим проукраинскую позицию.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В частности (в порядке каденции):

к Леониду Кравчуку положительно относятся 55%, отрицательно - 38%;

к Леониду Кучме положительно относятся 45%, отрицательно - 50%;

к Виктору Ющенко положительно относятся 53%, отрицательно - 42%;

к Виктору Януковичу положительно относятся 7%, отрицательно - 91%;

к Петру Порошенко положительно относятся 39%, отрицательно - 57%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.

Напомним, Леонид Кравчук скончался 10 мая 2022 года после продолжительной болезни на 89-й году жизни.