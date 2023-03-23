Ситуация в регионах: За сутки Россия обстреляла 10 областей Украины

Согласно данным областных государственных администраций, за сутки 22 марта российскому военному террору подверглись 10 регионов Украины, сообщает Украинская правда.

Киевщина: завершены поисково-спасательные действия. В результате атаки россиян 22 марта - 9 погибших, 9 находятся в больницах. За медицинской помощью обратилось 20 человек.

Черниговщина: за сутки - 2 обстрела из минометов, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина: в течение дня среды россияне совершили обстрелы из минометов территории 4 общин: Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Эсманской. На территорию Краснопольской общины враг совершил сброс с БПЛА взрывного устройства (типа ВОГ).

Без потерь и разрушений среди мирного населения области.

Днепропетровщина: враг трижды атаковал Марганецкую громаду Никопольского района. Обстреливал ее из беспилотников и тяжелой артиллерии. Люди уцелели.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 21 населенного пункта.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. В результате атаки областного центра с РСЗО - 33 пострадавших, в том числе 3 детей. Они находятся в медицинских учреждениях. Один человек умер в больнице.

Поисково-спасательные работы завершены 22 марта.

Харьковская область: В результате обстрела Купянска утром 22 марта повреждено здание пожарно-спасательной части и пожарный автомобиль, несколько жилых домов.

В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеского обстрела повреждено здание храма.

По меньшей мере три жилых дома повреждены вражеским обстрелом в пгт Вильча Чугуевского района.

Село Ольховатка Купянского района было обстреляно из минометов. Зафиксировано около 20 ударов. Разрушен частный дом, еще 2 существенно повреждены.

В селе Ивановка Изюмского района 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону.

За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Макеевки и Белогоровки. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: около часа ночи россияне обстреляли ракетами Краматорск и окрестности города, повреждены по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи.

На Донецком направлении 2 человека погибли в Авдеевке. Город подвергся авиаракетному удару - три ракеты попали на территорию АКХЗ.

В целом по области за сутки - 2 человека погибли, 4 раненых.

Николаевщина: в среду враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады Николаевского района. Пострадавших нет.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 5 раз. 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Один человек погиб, двое получили ранения.

Вблизи Большой Александровки на российской мине подорвался мужчина. Очередной трагический случай произошел в лесополосе за селом. 48-летний пострадавший потерял часть ноги. Травмированного госпитализировали.

В Бериславском районе вблизи села Червоне во время выполнения полевых работ на взрывчатку, оставленную армией РФ, наткнулся 65-летний мужчина. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.

С деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.