Зеленский приехал на Херсонщину и пообещал все восстановить

Президент Владимир Зеленский 23 марта посетил﻿ Херсонскую область, пообщался с жителями и пообещал постепенно восстановить все, что уничтожили российские оккупанты.

"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждено много домов и объектов социальной инфраструктуры.

Говорил с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов", - сообщил президент.

Сообщается, что сейчас в Посад-Покровском восстанавливают электро- и водоснабжение, отстраивают медицинскую амбулаторию и что уже в село возвращаются люди.

Зеленский заявил, что основные работы постараются выполнить до зимы. Приоритетом определили возвращение жителям электроснабжения. А питьевую воду пока будут давать по графику.

Также сообщается, что Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и ликвидации последствий российских ударов и заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в области.

Президент также вручил государственные награды украинским военным, которые участвуют в обороне Херсонской области.

А защитники подарили Зеленскому часы с изображением герба Украины и карты Крыма, изготовленные из части ствола подбитой вражеской пушки.