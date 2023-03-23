В Украине откроют представительство МУС

Генеральный прокурор Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис в Гааге подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности" , - заявил Костин.

По словам генпрокурора, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений России, включая высшее военно-политическое руководство страны-агрессора.

"Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира" , - добавил Костин.

Напомним, Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.