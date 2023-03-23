В минобороны Франции объяснили, чему обучаются украинские летчики

Украинских летчиков обучают во Франции работе систем ПВО класса "земля-воздух", а также выживанию в случае катапультирования на вражеской местности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил на брифинге представитель министерства обороны Франции, пишет Le Monde.

Генерал Ян Граве, заместитель министра по вопросам оборонной информации и коммуникации, опроверг информацию СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 на территории Франции

"Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения" , - сказал Граве.

Он добавил, что в целом Франция обеспечивает специализированное обучение до 1200 украинцев в течение года. Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.

Во Франции есть самолеты Mirage 2000-C, которые были сняты с вооружения несколько месяцев назад и которые "все еще имеют небольшой потенциал", по словам окружения начальника штаба ВВС Франции. Однако для их восстановления потребуется время, и несколько месяцев посвятят подготовке украинских летчиков, парк которых состоит исключительно из самолетов советских времен.

Как утверждала Le Figaro, во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000. Решение об обучении пилотов якобы было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.