Три четверти украинцев считают, что Украина вернет все территории

74% украинцев считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Респондентам задавали вопрос: "По вашему мнению, какими будут границы Украины в результате окончания войны?"

74% ответили, что Украина вернет все территории (в апреле 2022 года так считали лишь 53% украинцев);

9% верят, что удастся вернуть земли, которые были подконтрольны Украине до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года;

8% считают, что Украина вернет только Донбасс, но не Крым.

Опрос проводился по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в период с 1 по 5 февраля 2023 года.

Исследование охватывает всю Украину, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 000 жителей Украины.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.