Кулеба обсудил с новым главой МИД Кипра санкции и вступление Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в четверг вечером в своем официальном Twitter-аккаунте.

По информации министерства, в разговоре украинского и кипрского дипломатов речь шла о мирной формуле президента Зеленского, санкциях ЕС против России, ответственности России и ее руководства за преступления в Украине, а также об интеграции Украины в ЕС.

Кулеба также поблагодарил Кипр за солидарность с Украиной.

.@DmytroKuleba spoke with newly appointed Foreign Minister of Cyprus @ckombos today on President Zelenskyy's Peace Formula, EU sanctions against Russia, accountability for Russia and its leadership, and Ukraine’s EU integration. He thanked Cyprus for its solidarity with Ukraine. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 23, 2023

Напомним, бывший глава МИД Кипра Никос Христодулидис победил на выборах президента в феврале. 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел с ним первый телефонный разговор.