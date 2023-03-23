Саммит ЕС поддержал совместные закупки боеприпасов для Украины

Лидеры Европейского Союза приветствовали план предоставления Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь противостоять российскому вторжению, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС 23 марта по Украине.

В выводах, которые поддержали лидеры всех 27 стран Евросоюза, сказано, что ЕС и его государства-члены наращивают усилия, чтобы помочь удовлетворить неотложные военные и оборонные потребности Украины.

"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутое в Совете (ЕС. - Ред.) соглашение о срочных поставках Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов и, если нужно, ракет, в том числе путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования" , - сказано в выводах саммита.

Лидеры подчеркнули, что Украина получит 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев без ущерба для безопасности и оборонной политики государств-членов.

Министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили план ускоренной процедуры закупок 20 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к саммиту ЕС в четверг поблагодарил лидеров за эту инициативу и призвал ускорить доставку оружия, "иначе война затянется".

Лидеры ЕС также осудили военную поддержку России со стороны Беларуси и Ирана.