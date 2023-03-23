Генштаб: Авиация ВСУ нанесла более 10 ударов по оккупантам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 23 марта.

В течение суток противник нанес 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов н.п. Басовка и Волфино Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах н.п. Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Северск и Колодцы Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах н.п. Александро-Шультино и Васюковка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орихоро-Василовка, Новомаркоа, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы н.п. Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка — Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс и Херсон.

Как сообщалось, по состоянию на 22 марта российские оккупационные войска полностью покинули Новую Каховку Херсонской области.