У Зеленского ответили на позицию Венгрии касательно ареста Путина

Нежелание Венгрии арестовывать российского диктатора Владимира Путина является фактом того, что страна продолжает обнулять свою репутацию, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Кстати, сегодня еще раз Венгрия проявила себя. Они могут говорить все что угодно, этот вопрос хотят ли они соблюдать правила" , - заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента пояснил, что мир и межгосударственные отношения не абстракция. Страны, подписывающие определенные документы, должны выполнять взятые на себя обязательства.

"То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, а после этого она будет иметь другие сложности касательно общения в ЕС. Речь о кредитах и деньгах, рынках сбыта и в целом снижении репутации" , - сказал Подоляк.

Сегодня стало известно, что Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если он уедет в страну. В правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

После этого правительство Венгрии ветировало заявление ЕС относительно выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.