Президент Румынии: ЕС предоставит Молдове дополнительный пакет поддержки

Евросоюз предоставит Молдове дополнительную поддержку, поскольку Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает NewsMaker, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Я хотел бы отдельно отметить, что нам с коллегами удалось обсудить поддержку Молдовы. Молдова получит дополнительную существенную помощь, поддержку от ЕС, и мы считаем, что это очень важно, как для Молдовы, так и для нас, и для всей Европы" , - рассказал президент на полях саммита ЕС.

Он подчеркнул, что недопустимо позволить Молдове стать жертвой дезинформации, гибридных атак и словесных угроз со стороны России.

Напомним, ранее в ГУР заявляли, что Россия намеренно создает напряжение в Молдове при помощи протестов и назвали две цели таких действий.

Также мы писали, что, по словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, у России сейчас нет возможности развязать войну против Молдовы.