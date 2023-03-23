Ткаченко: Представители УПЦ МП начали процесс выезда из Киево-Печерской Лавры

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата начали процесс выезда из Киево-Печерской Лавры, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона новостей.

"Процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался.

Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП. Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так.

Все эти громкие заявления не соответствуют реалиям, то есть понемногу они выезжают.

Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется".

По его словам, заявления УПЦ МП про "почернение куполов" и "перекрытие пещер навсегда" также являются неправдивыми.

Если комиссия обнаружит, что в Лавре чего-то не будет хватать, то представители УПЦ МП будут нести ответственность согласно закону.