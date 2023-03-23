Подоляк объяснил, что мешает разговору Зеленского и Си Цзиньпина

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но у ее организации возникли определенные сложности, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"В планах (разговор - ред.) есть. Организационно занимаются и Офис президента, и МИД. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня объяснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент достаточно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и, в частности, среди нейтральных стран" , - сказал Подоляк.

Однако, по словам советника, в организации этих переговоров есть определенные сложности, связанные с отсутствием у Китая четкой позиции относительно своего участия в урегулировании военных вопросов между Украиной и Россией.

"Это довольно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной, или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил" , - сказал он.

Подоляк также прокомментировал недавние переговоры Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, подчеркнув, что разговора об Украине, войне и китайском "мирном плане" у них не было, все переговоры были посвящены экономике.

"Нет четкой фиксации, что они приняли решение идти по плану Китая, что нужно прекратить огонь или заставить Украину сесть за переговоры. Нет данных и о том, что Китай и Россия обсуждали военную составляющую возможности Китая помогать РФ оружием. Все эти переговоры были посвящены экономике" , - добавил советник главы ОП.

Напомним, во время визита лидер Китая Си Цзиньпин в Москву, в СМИ появилась информация, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он может позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

Добавим, президент Украины во время пресс-конференции на годовщину вторжения заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.