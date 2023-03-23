ОВА: Войска РФ в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области

В четверг, 23 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В течение дня зафиксировано 68 "прилетов" из различных видов оружия, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит информация Сумской ОВА в Telegram.

Так, россияне обстреляли из минометов Новослободскую общину.

В это же время Белопольская община попала под вражеский гранатометный обстрел.

При этом оккупанты обстреляли Великописаревская общину из минометов и РСЗО.

Кроме того, Глуховская община попала под обстрел из ствольной артиллерии.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области" , - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.

Кроме того, накануне российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.