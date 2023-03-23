РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59

РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59
Фото: Wikipedia

Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской областной области – ПВО сбила две ракеты Х-59, сообщает Украинская правда.

Об этом соообщает ВК "Юг".

"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области".

Что этому предшествовало:

  • Это второй удар по Одесской области за последние два дня. 21 марта враг также атаковал область с истребителей Су-35.

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