РФ атаковала истребителями Одесскую область: ПВО сбила две ракеты Х-59
Россия вечером нанесла ракетный удар из истребителей по Одесской областной области – ПВО сбила две ракеты Х-59, сообщает Украинская правда.
Об этом соообщает ВК "Юг".
"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря по Одесской области".
Что этому предшествовало:
- Это второй удар по Одесской области за последние два дня. 21 марта враг также атаковал область с истребителей Су-35.