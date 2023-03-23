Министр: Путина пригласят в ЮАР на саммит БРИКС, несмотря на ордер

Российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что там его обязаны арестовать, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Sky News, об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Она подтвердила, что официальное приглашение на встречу лидеров стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - вскоре направят Путину.

При этом остается неизвестно, примет ли диктатор такое предложение на фоне угрозы быть арестованым.

Стоит заметить, что ЮАР обязана выполнять решения Международного уголовного суда, который разрешил арест Путина.

Напомним, о том, что МУС выдал ордер на арест Путина, стало известно еще 17 марта.