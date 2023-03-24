Пентагон: Визит Си к Путину стал "тревожным месседжем" поддержки РФ

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным и подписание документов о двустороннем партнерстве присылают "тревожный месседж" о поддержке КНР России.﻿ Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

По его словам, встреча с Путиным стала "демонстрацией поддержки", хотя сейчас и нет фактов о передаче Китаем летального вооружения.

"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки" , - отметил министр обороны США.

Остин также подчеркнул, что предоставление Китаем материальной поддержки РФ может повлиять на продолжение войны.

Напомним, что Си прилетел в Москву 20 марта.