Пентагон: Визит Си к Путину стал "тревожным месседжем" поддержки РФ
Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным и подписание документов о двустороннем партнерстве присылают "тревожный месседж" о поддержке КНР России. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.
По его словам, встреча с Путиным стала "демонстрацией поддержки", хотя сейчас и нет фактов о передаче Китаем летального вооружения.
"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки", - отметил министр обороны США.
Остин также подчеркнул, что предоставление Китаем материальной поддержки РФ может повлиять на продолжение войны.
Напомним, что Си прилетел в Москву 20 марта.