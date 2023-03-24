ЦНС: Россия вербует наемников из Беларуси и Анголы

К войне в Украине россияне имеют целью привлечь 2000 наемников из Беларуси и около 100 – из Анголы.﻿﻿ Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Чтобы покрыть большие потери, россияне планируют привлечь еще больше наемников, потеря которых не вызывает социальное напряжение в российском обществе.

Так, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси" , - отмечают в ЦНС.

"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну" , - утверждают в сопротивлении.

В ЦНС отмечают, что в Беларуси захватчики вербуют сотрудников охранного предприятия "ГардСервис".

Сопротивление также добавляет, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие.

По данным Центра, оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом президента РБ Александра Лукашенко в 2019 году.