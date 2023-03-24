ЦНС: Россия вербует наемников из Беларуси и Анголы
К войне в Украине россияне имеют целью привлечь 2000 наемников из Беларуси и около 100 – из Анголы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Чтобы покрыть большие потери, россияне планируют привлечь еще больше наемников, потеря которых не вызывает социальное напряжение в российском обществе.
Так, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси", - отмечают в ЦНС.
"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.
Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", - утверждают в сопротивлении.
В ЦНС отмечают, что в Беларуси захватчики вербуют сотрудников охранного предприятия "ГардСервис".
Сопротивление также добавляет, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие.
По данным Центра, оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом президента РБ Александра Лукашенко в 2019 году.
"Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев", – говорится в сообщении ЦНС.