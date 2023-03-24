Сводка Генштаба: Ситуация на фронте на утро 24 марта

За прошедшие сутки, 23 марта, Силы обороны отразили на 5 направлениях на Донбассе более 79 атак россиян﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых — по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили на них более 79 атак противника" , — говорят в ведомстве.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Белоруссии. Однако формирований наступательных группировок не отмечено. В то же время, противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы более 20 населенных пунктов. Среди них Тимоновичи Черниговской области, Заруцкое и Поповка Сумской области, а также Морозова Долина, Стрелечья, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевьяковка, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки в Луганской области, а также Григоровки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском – не прекращал штурм Бахмута. Именно там за сутки произошло больше всего боевых столкновений на этом направлении. Также были отбиты атаки противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Предтечино Донецкой области. Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. В общей сложности пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Интенсивно обстреливал, в частности, Ольговское, Малиновку, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехово, Новоандреевку, Степное и Каменское Запорожской области, Красной Маяк, Берислав, Львово, Новотягинку, Антоновку и Херсон.

По данным Генштаба, из-за значительных ежедневных потерь оккупанты решили увеличить количество коек в имеющихся госпиталях на захваченной территории Луганской области. В частности, в Троицком количество коек в военном госпитале увеличено вдвое, с 200 до 400. Всех раненых офицеров вывезли на территорию РФ вертолетами в период с 17 по 18 марта.

"Отмечается увеличение смертности среди раненых захватчиков в период с 17 по 21 марта, в связи с увеличением количества получения тяжелых ранений и некачественным медицинским обеспечением, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала" , — отмечают в штабе.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 беспилотника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.