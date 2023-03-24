Генштаб: ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 169 тысяч солдат, 3 574 танка, 6 921 ББМ и 2 616 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 169 170 (+1 020) человек ликвидировано,
- танков – 3 574 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 921 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 2 616 (+8) ед,
- РСЗО – 511 (+0) ед,
- средств ПВО – 276 (+3) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 208 (+5) ед,
- крылатых ракет – 911 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 464 (+12) ед,
- специальной техники – 277 (+4) ед.
Данные уточняются.