Генштаб: ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за сутки

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 169 тысяч солдат, 3 574 танка, 6 921 ББМ и 2 616 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 169 170 (+1 020) человек ликвидировано,

танков – 3 574 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 6 921 (+23) ед,

артиллерийских систем – 2 616 (+8) ед,

РСЗО – 511 (+0) ед,

средств ПВО – 276 (+3) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 208 (+5) ед,

крылатых ракет – 911 (+2) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 464 (+12) ед,

специальной техники – 277 (+4) ед.

Данные уточняются.