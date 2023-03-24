Блинкен: Некоторые территории Украина будет возвращать не военным путем

В США предполагают, что Украина может вернуть некоторые территории не военным путем. Однако соответствующее решение будут принимать только украинцы. Об этом, со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время выступления перед Палатой представителей, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Считаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут полны решимости бороться на поле боя; там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами" , - сказал он.

В то же время республиканец Крис Стюарт намекнул, что речь шла о Крыме. Он заявил, что "боится не признания того, что Крым отличается от Донбасса".

Блинкен на вопрос Стюарта отметил, что вопрос об освобождении территории, в том числе и Крыма, "должны решать украинцы".

"Чего мы не хотим, что в наших общих интересах, так это того, чтобы все встряхнулось так, что россияне просто перезагрузятся, перевооружятся, а затем снова атакуют" , - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, украинские власти и военные неоднократно отмечали, что победой для Украины будет возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет возвращать комбинированным путем, то есть с помощью силы и дипломатии.