Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных

Украина передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне.

В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право, объясняют в штабе.

"Вместе с тем государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также тех, которые попали в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны были возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая нечеловеческие условия пребывания в неволе.