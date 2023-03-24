Залужный показал, как ВСУ уничтожили российский корабль "Саратов"

Главнокомандующий Валерий Залужный показал﻿ уничтожение Вооруженными силами Украины российского корабля "Саратов" в порту Бердянска год назад, в то же время оккупанты только сейчас официально подтвердили потерю судна во время боевых действий.

"Год назад, 24 марта, Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.

Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен.

Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде" , - подчеркнул главком.

В то же время только на годовщину уничтожения корабля в Севастополе официально подтвердили потерю корабля во время боевых действий.

Назначенный Россией "командир" Крымской ВМБ Феликс Меньков на открытии памятной доски погибшим морякам десантных кораблей заявил: "Год назад мы во время ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников".