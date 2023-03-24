Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: где наибольший прогресс

Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.﻿ Об этом, со ссылкой на правительственный портал, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Был обнародован ежегодный отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2022 год. Общий прогресс исполнения соглашения увеличился на 9%.

Отмечается, что наибольший прогресс достигнут в таких областях:

статистика и обмен информацией - 96%,

интеллектуальная собственность - 94%,

юстиция, свобода, безопасность, права человека - 91%,

гуманитарная политика - 91%,

управление государственными финансами - 90%.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина, несмотря на полномасштабную войну, продолжила активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

"Заканчиваем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС" , - сказала она.

Так, за 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно соглашению демонстрируют такие показатели:

Кабмин выполнил 70% мер,

Верховная Рада - 61%,

другие органы государственной власти - 59%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к началу переговоров о членстве в ЕС уже в этом году. Теперь готовность необходима со стороны ЕС.