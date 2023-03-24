В Пентагоне предупредили, что Иран может создать ядерную бомбу через несколько месяцев

Ирану понадобится всего несколько месяцев для того, чтобы создать собственное ядерное оружие, если Тегеран ставит такую задачу. Об этом заявил во время выступления в Конгрессе США генерал Марк Милли — глава Объединенного комитета начальников штабов, сообщает Деловая столица.

"Иран может изготовить расщепляемый материал для ядерного оружия менее чем через две недели, а для изготовления реального ядерного оружия ему понадобится еще несколько месяцев" , — сказал генерал Милли.

Это заявление повторяет недавние оценки официальных лиц США о том, что Тегеран может изготовить достаточно необходимый материал для ядерной бомбы уже в ближайшее время.

Заявление генерала Милли сопровождалось предупреждениями о том, что США не позволят Тегерану получить "выставленное на вооружение ядерное оружие".

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что власти России предлагали руководству Ирана помощь в реализации ракетной программы в обмен на поставки вооружений.