Politico: Правительства ЕС хотят снизить свою зависимость от Китая на фоне его сближения с РФ

Правительства ЕС разрабатывают планы по ограничению своей зависимости от Китая относительно критически важного сырья, такого как литий для аккумуляторов электромобилей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Даже без военной эскалации растет напряженность между Китаем и странами Запада по вопросам безопасности и торговли" , - говорится в материале.

Politico отмечает, что в последние недели ряд европейских правительств наложил ограничения на принадлежащую Китаю социальную сеть TikTok на фоне опасений, что доминирование Пекина в области технологий представляет угрозу безопасности для стран Запада.

"Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили обеспокоенность по поводу возможности предоставления Китаем конкретной поддержки России" , - сообщает издание.

Лидеры ЕС выражают опасения по поводу более тесных связей РФ и Китая. Однако в Евросоюзе нет единого мнения о том, должен ли блок вообще принять новый подход к Китаю. Именно поэтому правительства ЕС разрабатывают планы по ограничению своей зависимости от Китая по критически важному сырью.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и Россией. По его словам, Пекин до сих пор не осудил российское вторжение и продолжает торговать с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин лично связаться с президентом Владимиром Зеленским.