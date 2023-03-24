Кабмин принял новые кадровые решения в таможенной службе и не только
Кабинет министров сегодня, 24 марта, принял новые решения по кадровым перестановкам. В частности, их провели в Государственной таможенной службе, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Кабмина.
Как отмечают в ведомстве, на заседании правительство приняло распоряжение о назначении Виталия Загайного государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.
Также было поддержано увольнение:
- Дмитрия Клименкова с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества;
- Руслана Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.
Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей главы Фонда государственного имущества Украины.