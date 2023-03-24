Кабмин принял новые кадровые решения в таможенной службе и не только

Кабмин принял новые кадровые решения в таможенной службе и не только
Фото: Facebook

Кабинет министров сегодня, 24 марта, принял новые решения по кадровым перестановкам. В частности, их провели в Государственной таможенной службе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Кабмина.

Как отмечают в ведомстве, на заседании правительство приняло распоряжение о назначении Виталия Загайного государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.

Также было поддержано увольнение:

  • Дмитрия Клименкова с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества;
  • Руслана Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей главы Фонда государственного имущества Украины.

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