Кабмин принял новые кадровые решения в таможенной службе и не только

Кабинет министров сегодня, 24 марта, принял новые решения по кадровым перестановкам. В частности, их провели в Государственной таможенной службе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Кабмина.

Как отмечают в ведомстве, на заседании правительство приняло распоряжение о назначении Виталия Загайного государственным секретарем Министерства по делам ветеранов.

Также было поддержано увольнение:

Дмитрия Клименкова с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества;

Руслана Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 21 марта, согласовал увольнение двух заместителей главы Фонда государственного имущества Украины.