Макрон в апреле поедет в Китай вместе с президентом Еврокомиссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу объявил, что во время визита в Китай в начале апреля его будет сопровождать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

Как пишет AFP, об этом Макрон сказал в пятницу на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

"Я предложил президенту фон дер Ляйен, чтобы она сопровождала меня во время части визита, чтобы представить Пекину единую (европейскую. - Ред.) позицию" , - сказал он.

По данным СМИ, визит в Китай в ближайшее время планирует и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель, но конкретных договоренностей по нему пока нет.

Напомним, Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай в конце февраля после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине.

Кроме того, 31 марта с визитом в Пекин отправится премьер Испании Педро Санчес, который также встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в российско-украинской войне.