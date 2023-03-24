Зеленский провел встречу с представителями Всемирного банка

В пятницу, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.

"Важная встреча с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде" , — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Отдельное внимание было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению нашей страны, прежде всего, в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения. Зеленский особо отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.

"Благодарю за готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов" , — добавил президент.

Напомним, 25 февраля Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд. долларов США.