Зеленский провел встречу с представителями Всемирного банка
В пятницу, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.
"Важная встреча с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде", — говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за то количество программ, которые Всемирный банк реализует в Украине, особенно после начала полномасштабной войны. Отдельное внимание было уделено обеспечению финансирования донорами при координации Всемирного банка проектов по восстановлению нашей страны, прежде всего, в сферах транспортной инфраструктуры, электроэнергетики и здравоохранения. Зеленский особо отметил важность реализации программ по страхованию бизнеса в Украине, что особенно актуально в контексте создания рабочих мест.
"Благодарю за готовность приходить на помощь даже в условиях военных вызовов", — добавил президент.
Напомним, 25 февраля Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд. долларов США.