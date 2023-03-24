Зеленский в Киеве вручил главе МИД Литвы орден Ярослава Мудрого

Президент Владимир Зеленский в пятницу вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Лансбергису, который прибыл в Киев, орден князя Ярослава Мудрого III степени, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, выложив видео.

Комментируя вручение Ландсбергису награды, президент поблагодарил его и Литву в целом за поддержку Украины.

"Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине" , - подчеркнул он.

Прокомментировал получение ордена и сам глава МИД Литвы.

"Эта награда является признанием огромной, искренней и непоколебимой поддержки, которую народ Литвы оказывает Украине. Я горжусь тем, что везу эту награду домой" , - написал он в Twitter.

This award is recognition of the huge, heartfelt and unwavering support shown for Ukraine by the people of Lithuania. I am proud to be taking this back home to them. pic.twitter.com/ENDkYPzuOr — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) March 24, 2023

Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел Литвы в пятницу прибудет с визитом в Киев. Но о цели визита Ландсбергиса и запланированных встречах официально не сообщалось.

Последний раз Ландсбергис был в Киеве в ноябре прошлого года. В то время вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран он участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.