Зеленский в Киеве вручил главе МИД Литвы орден Ярослава Мудрого
Президент Владимир Зеленский в пятницу вручил министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Лансбергису, который прибыл в Киев, орден князя Ярослава Мудрого III степени, сообщает Европейская правда.
Об этом Зеленский сообщил в Facebook, выложив видео.
Комментируя вручение Ландсбергису награды, президент поблагодарил его и Литву в целом за поддержку Украины.
"Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", - подчеркнул он.
Прокомментировал получение ордена и сам глава МИД Литвы.
"Эта награда является признанием огромной, искренней и непоколебимой поддержки, которую народ Литвы оказывает Украине. Я горжусь тем, что везу эту награду домой", - написал он в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел Литвы в пятницу прибудет с визитом в Киев. Но о цели визита Ландсбергиса и запланированных встречах официально не сообщалось.
Последний раз Ландсбергис был в Киеве в ноябре прошлого года. В то время вместе с министрами иностранных дел семи европейских стран он участвовал во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.