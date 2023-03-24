Федоров: Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине

Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, а также создаст условия для стремительного развития украинского рынка БПЛА, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, это "историческое решение, которое может ускорить нашу победу и развить рынок БПЛА в Украине".

"В рамках Координационного штаба по изготовлению дронов комплексно поработали со всеми украинскими производителями БПЛА. Собрали их боли и блокеры и системно движемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГСССЗИ.

Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо траты месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу — ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставки на фронт", — написал министр.

По его словам, постановление фундаментально меняет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства.

"Ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это надо было изменить.

Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", — подчеркнул Федеров.