FT: Президент Бразилии предложит создать "мирный клуб" по Украине во время визита в Китай

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в рамках визита в Пекин предложит "клуб мира" с Китаем для посредничества в прекращении войны России против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале американского издания Financial Times.

Отмечается, что президент Бразилии стремится восстановить дипломатическое влияние своей страны после относительной изоляции предыдущего правительства Жаира Болсонару, но сопротивляется поддержке западных стран. Луис Инасиу Лула да Силва предложит "клуб мира" с Китаем для посредничества в прекращении войны РФ против Украины во время его поездки в Пекин на этой неделе.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи создать какую-то встречу, которая привела бы к мирному процессу" , — сказал Мауро Виейра, министр иностранных дел Бразилии, в интервью Financial Times.

"Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры".

В частности, в этом году Лула заявил, что он будет продвигать идею группы стран-посредников, сказав, что "Китаю пора приложить к этому руку".

"Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир" , — добавил он.

Напомним, о стремлении президента Бразилии стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией в феврале сообщал американский журнал Time. Так, Лула, в частности, хочет вернуть Бразилию на мировую политическую арену

Еще раньше США такую идею президента Бразилии отвергли. В Вашингтоне подчеркнули, что решение о переговорах по завершению войны должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.