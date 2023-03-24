Боррель: Безграничная дружба между Китаем и Россией имеет свои пределы

"Безграничная дружба" между Россией и Китаем на самом деле имеет пределы. Пекин не переходит "красных линий" в сотрудничестве, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает The Guardian, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, Европа должна приветствовать любые попытки Китая дистанцироваться от России, которые, в частности, заключаются в отказе предоставлять стране-агрессору оружия.

"Эта безграничная дружба, похоже, имеет некоторые пределы" , - отметил Боррель.

Он добавил, что Китай не перешел для Запада никаких "красных линий", а предложения Китая о мире свидетельствуют о том, что не хочет становиться союзником России в полной мере.

Боррель считает, что Пекин сейчас хочет играть роль координатора, а не посредника. Евросоюз должен приветствовать такие инициативы, несмотря на их недостатки.

"Поскольку Россия приветствовала предложения Китая, он выступает в роли, которую, я думаю, мы должны продвигать" , - добавил чиновник.

Стоит заметить, что еще до начала полномасштабной войны в общем российско-китайском заявлении было сказано о "безграничной дружбе" между странами. После встречи диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в общем заявлении такая формулировка не содержалась.

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре посетят Пекин.