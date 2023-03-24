Зеленский отметил бойцов, которые дали лучший результат за минувшие сутки

Президент Владимир Зеленский отметил украинских бойцов, которые дали лучший результат за минувшие сутки, в частности на Донецком и Запорожском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 24 марта.

"Как и всегда, отмечу сегодня наших бойцов, которые за минувшие сутки дали лучший результат.

Прежде всего в Донецкой области. Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев – спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады – молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь – спасибо вам, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку! Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ – спасибо вам!

Запорожское направление: 44-я артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола – тоже спасибо за меткость!

Хочу отдельно отметить всех тех наших бойцов, которые наносят оккупанту ответные удары на террор, которые вычисляют позиции врага, с которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов – это спасенные жизни наших людей.

Я благодарю и Вооруженные Силы, и разведку, и воинов Службы безопасности – каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора. За такие удары, как по Константиновке сегодня, как по многим другим нашим городам".

Зеленский отметил, что Украина не простит издевательства над своими людьми, не простит этих смертей и ранений, поэтому "все российские террористы будут разбиты".

Президент поблагодарил всех, кто приближает победу Украины.